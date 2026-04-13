Разгромом обернулся матч Казахстана в отборе на Евро-2026

Женская Сборная Казахстана по футболу до 19 лет потерпела разгромное поражение от сверстниц из Израиля в матче отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч группы B3 прошел на Мальте в Та-Кали и завершился со счетом 3:0 в пользу израильтянок. Первый гол на десятой минуте забила Тамар Горен. Тамар Аркоби на 15-й минуте удвоила преимущество соперниц Казахстана.

Окончательный результат на 26-й минуте установила капитан команды Израиля Зив Хазан.

Отметим, что в первом матче казахстанки уступили Болгарии (1:5). Команда Болгарии во втором туре обыграли Мальту (6:0).

Следующий матч команда Казахстана проведет 15 апреля против Мальты.

Напомним, что это второй раунд квалификации в Лиге B, где шесть победителей групп и лучший из обладателей вторых мест в первом раунде следующего розыгрыша выступят в Лиге А.

Группа B3 после второго тура:Израиль - 6 очка;Болгария - 6;Казахстан - 0;Мальта - 0.