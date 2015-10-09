Сборные
Сборная Казахстана разгромно проиграла в отборе Евро-2026

Сборная Казахстана разгромно проиграла в отборе Евро-2026

Женская сборная Казахстана по футболу до 19 лет потерпела крупное поражение от Болгарии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2026, передают Vesti.kz.

Стартовая встреча, состоявшаяся в Мальте, завершилась со счётом 5:1 в пользу болгарок. В составе победителей отличились Мирела Петрова (9-я и 53-я минуты), Рая Бонева (22-я), Моника Балиова (45+3-я) и Андреа Бояджиева (58-я). У проигравших один мяч отыграла Елизавета Медведева (32-я).

Следующую игру казахстанки проведут против Израиля 12 апреля.

Напомним, что это второй раунд квалификации в Лиге B, где шесть победителей групп и лучший из обладателей вторых мест в первом раунде следующего розыгрыша выступят в Лиге А.

Группа B3 после первого тура:

• Израиль -3 очка
• Болгария - 3
• Казахстан - 0
• Мальта - 0

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 апреля 21:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 43 человек

