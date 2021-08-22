"БИИК-Казыгурт" вслед за "Окжетпесом" вылетел из женской Лиги чемпионов

Шымкентский "БИИК-Казыгурт" вылетел из женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб уступил шотландскому "Глазго Сити" со счетом 0:1 в финальном матче первого раунда квалификации. Единственный гол на 61-й минуте игры забила Присцилла Чинчилла.

Таким образом, "Глазго Сити" вышел во второй раунд квалификации ЛЧ, а "БИИК-Казыгурт" завершил участие в турнире.

Ранее из Лиги чемпионов вылетел "Окжетпес", который крупно проиграл лондонскому "Арсеналу".

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