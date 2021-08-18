"Окжетпес" стартовал с разгромного поражения от лондонского "Арсенала" в женской Лиге чемпионов

"Окжетпес" проиграл лондонскому "Арсеналу" в женской Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы 4, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба. Отличились Мана Ивабучи (14-я минута), Ким Литтл (18-я, пенальти), Бэт Мид (65-я) и Никита Пэррис (75-я).

В группу 4 также входят нидерландский ПСВ и московский "Локомотив".

На стадии первого отборочного раунда - Путь представителей лиг - сыграют 16 команд: обладатели вторых мест чемпионатов ассоциаций, занимающих в рейтинге места с 7-го по 16-е, а также обладатели третьих мест первых шести ассоциаций в рейтинге.

Участники разбиты на четыре мини-турнира. В каждом мини-турнире играют по четыре команды.

Победители четырех финалов попадут во второй раунд, куда шесть команд получили прямой пропуск. Во втором раунде будет разыграно пять путевок в групповой этап.

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