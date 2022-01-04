Вышел клип зимней Олимпиады-2022 с участием Димаша Кудайбергена

В Китае презентовали клип зимней Олимпиады-2022, ролик у себя в соцсетях выложил посол КНР в Казахстане Чжан Сяо, сообщает Sputnik.

"Ведущие СGTN, известные блогеры, спортсмены и музыканты из разных стран, в том числе и известный певец из Казахстана Димаш Кудайберген, исполнили песню "Вместе ради общего будущего" - так звучит официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр", - написал посол.

Герои видео исполняют песню "Вместе ради общего будущего" на языке своей страны.

Президента Казахстана пригласили на церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2022 состоится 4 февраля, а церемония закрытия - 20 февраля.