Президента Казахстана пригласили на церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэя, передает Tengrinews.kz.

В ходе беседы были обсуждены перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. При этом китайский дипломат передал приглашение Касым-Жомарту Токаеву принять участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

"Во время проведения Олимпиады казахстанским спортсменам будут созданы все необходимые комфортабельные условия для того, чтобы они чувствовали себя как дома", - заверила китайская сторона.

В завершение встречи Глава государства наградил Ли Хуэя орденом "Достык" II степени за вклад в укрепление взаимовыгодного казахско-китайского сотрудничества, а также в ознаменование 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Добавим, что Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.