Прямая трансляция первых медальных стартов для Казахстана на Олимпиаде-2022

Сегодня, 5 февраля, казахстанские спортсмены поборются за четыре комплекта медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.
Вторую попытку пробиться в финал соревнования в могуле в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а трансляции выступлений других спортсменов будут вести еще два вещателя - Qazaqstan и "Хабар".
Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022
Казахстан на Олимпиаде-2022 (5 февраля)
Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал
16:00, 17:30. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация
12:20. Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал
13:45. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Прямая трансляция на Qazaqstan
Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал
14:30. Надежда Морозова
Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация.
17:00. Адиль Галиахметов
Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал.
18:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан
Ранее на Играх-2022 состоялась официальная церемония открытия, а форма сборной Казахстана стала одной из самых стильных в Пекине.
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