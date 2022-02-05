 720YUljU2CJlJZWOEQjd2OpHEqbkknwX76z2znck
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Расписание выступлений казахстанцев на ОИ-2022
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Прямая трансляция первых медальных стартов для Казахстана на Олимпиаде-2022

Прямая трансляция первых медальных стартов для Казахстана на Олимпиаде-2022
©НОК РК, Турар Казангапов
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Сегодня, 5 февраля, казахстанские спортсмены поборются за четыре комплекта медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.

Вторую попытку пробиться в финал соревнования в могуле в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а трансляции выступлений других спортсменов будут вести еще два вещателя - Qazaqstan и "Хабар".

Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022

Казахстан на Олимпиаде-2022 (5 февраля)


Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал

16:00, 17:30. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

Прямая трансляция на Qazsport

Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация

12:20. Сергей Ткаченко, Данил Васильев

Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал

13:45. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Прямая трансляция на Qazaqstan

Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал

14:30. Надежда Морозова

Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация.

17:00. Адиль Галиахметов

Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал.

18:00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

Прямая трансляция на "Хабаре"

Ранее на Играх-2022 состоялась официальная церемония открытия, а форма сборной Казахстана стала одной из самых стильных в Пекине.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:53
Олимпиада
Прямая трансляция первых медальных стартов для Казахстана на Олимпиаде-2022 Прямая трансляция первых медальных стартов для Казахстана на Олимпиаде-2022
Сегодня , 07:40
Олимпиада
Первые старты за медали для Казахстана на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений Первые старты за медали для Казахстана на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений
Вчера , 21:12
Олимпиада
Португальские спортсмены изобразили празднование Роналду на церемонии открытия Олимпиады-2022 Португальские спортсмены изобразили празднование Роналду на церемонии открытия Олимпиады-2022
Вчера , 20:06
Олимпиада
Президент Казахстана посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине Президент Казахстана посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине
Вчера , 18:58
Олимпиада
Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр в Пекине Казахстанская сборная прошлась на параде во время открытия Олимпийских игр в Пекине
Вчера , 18:23
Олимпиада
Раскрыт образ знаменосцев Казахстана на открытии Олимпиады-2022 Раскрыт образ знаменосцев Казахстана на открытии Олимпиады-2022
Вчера , 18:11
Олимпиада
В Пекине стартовала церемония открытия Олимпиады-2022 В Пекине стартовала церемония открытия Олимпиады-2022
Вчера , 16:15
Олимпиада
Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпийских играх в Пекине Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпийских играх в Пекине
Вчера , 13:01
Олимпиада
Прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине Прямая трансляция церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине
Вчера , 10:47
Олимпиада
Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022 Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022
Вчера , 00:00
Олимпиада
Хоккеистка сборной США получила травму и выбыла до конца Олимпиады-2022 Хоккеистка сборной США получила травму и выбыла до конца Олимпиады-2022
3 февраля, 21:01
Олимпиада
Появилось объяснение невыходу Галышевой на старт Олимпиады-2022 Появилось объяснение невыходу Галышевой на старт Олимпиады-2022
3 февраля, 20:41
Олимпиада
Стали известны призовые российских олимпийцев за медали на Играх в Пекине Стали известны призовые российских олимпийцев за медали на Играх в Пекине
3 февраля, 18:30
Олимпиада
Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не вышли в финал Олимпиады-2022 с первой попытки Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не вышли в финал Олимпиады-2022 с первой попытки
3 февраля, 17:03
Олимпиада
Казахстанские могулистки выступили на Олимпиаде-2022 Казахстанские могулистки выступили на Олимпиаде-2022
3 февраля, 16:55
Олимпиада
Главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022 все-таки выступит. Подробности Главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022 все-таки выступит. Подробности
3 февраля, 16:46
Олимпиада
Главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022 не вышла на старт Главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022 не вышла на старт
3 февраля, 15:47
Олимпиада
Японская спортсменка получила страшные травмы в Пекине Японская спортсменка получила страшные травмы в Пекине
3 февраля, 14:49
Олимпиада
Галышева в составе. Объявлена заявка Казахстана на первый старт на Олимпиаде-2022 Галышева в составе. Объявлена заявка Казахстана на первый старт на Олимпиаде-2022
3 февраля, 14:29
Олимпиада
Джеки Чан пронес олимпийский огонь Игр-2022 по Великой стене Джеки Чан пронес олимпийский огонь Игр-2022 по Великой стене
3 февраля, 14:01
Олимпиада
Названы фавориты медального зачета на Олимпиаде-2022 в Пекине Названы фавориты медального зачета на Олимпиаде-2022 в Пекине
3 февраля, 12:52
Олимпиада
Первые хоккейные матчи Олимпиады-2022 закончились поражением хозяев и разгромом в 11 шайб Первые хоккейные матчи Олимпиады-2022 закончились поражением хозяев и разгромом в 11 шайб
3 февраля, 08:07
Олимпиада
Прямая трансляция старта Казахстана на Олимпиаде-2022 Прямая трансляция старта Казахстана на Олимпиаде-2022
3 февраля, 07:13
Олимпиада
Казахстан стартует на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений Казахстан стартует на Олимпиаде-2022. Расписание выступлений
2 февраля, 20:36
Олимпиада
На Олимпиаде в Пекине стартовал первый турнир На Олимпиаде в Пекине стартовал первый турнир
2 февраля, 13:35
Олимпиада
Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине
31 января, 19:12
Олимпиада
Ракпаров пишет историю. Впервые казахстанец выступит на Олимпиаде в лыжном двоеборье Ракпаров пишет историю. Впервые казахстанец выступит на Олимпиаде в лыжном двоеборье
31 января, 14:45
Олимпиада
Президент Казахстана посетит церемонию открытия Олимпиады-2022 в Пекине Президент Казахстана посетит церемонию открытия Олимпиады-2022 в Пекине
31 января, 11:00
Олимпиада
Коллекция значков за 67 тысяч, или какие сувениры продаются в олимпийском Пекине Коллекция значков за 67 тысяч, или какие сувениры продаются в олимпийском Пекине
30 января, 15:06
Олимпиада
Этнические казахи выступят за Китай на Олимпиаде-2022 в Пекине Этнические казахи выступят за Китай на Олимпиаде-2022 в Пекине

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus