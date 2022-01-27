Олимпийская сборная Казахстана вылетела на Игры-2022 в Пекин

27 января казахстанская делегация отправилась на зимние Олимпийские игры по маршруту Нур-Султан - Алматы - Пекин, сообщает Olympic.kz.

Все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина - они жили и тренировались в так называемых "пузырях" без прямых контактов с третьими лицами.

В Китай их доставят на специальном рейсе Air Astana, с учетом всех мер безопасности. На этом рейсе вылетают казахстанские команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу-могул, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Команды, которые проходят финальные сборы за рубежом, а именно сборные по биатлону, лыжным гонкам и фристайл-акробатике отправятся в Китай по индивидуальному маршруту.

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина. Казахстан на главном старте представят 34 спортсмена.

©olympic.kz