Кроме Галышевой. Кто еще способен выиграть медаль на Олимпиаде-2022

4 февраля состоится открытие Олимпийских игр-2022 в Пекине. Казахстан, хоть и не является лидером в зимних видах спорта, способен на определенные успехи. Медаль ждут от могулистки Юлии Галышевой. При этом на ОИ в составе нашей сборной будет несколько "темных лошадок". Подробнее о теневых фаворитах - в материале Vesti.kz.

При идеальных условиях сразу несколько казахстанских зимников могут подняться на пьедестал предстоящей Олимпиады. Наибольшие шансы имеют представители фристайла, имеющие наиболее высокий уровень стабильности.

Кроме Галышевой. в список входят ее сокомандники Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. Данные спортсмены неоднократно проявляли себя на международных стартах. В нынешнем сезоне Колмаков отметился завоеванной медалью на этапе Кубка мира.

Он стал вторым на турнире в Руке (Финляндия). На январских этапах Павел тоже имел шансы на попадание на пьедестал. Однако для этого ему не хватило совсем немного. Рейхерд при этом все время находился в тени. Он не принимал участие в ЭКМ.

Так что в Пекине он выступит практически без соревновательной практики. Из-за этого трудно оценивать его текущее состояние и перспективы. Тем не менее он всегда отличался трудной программой. И кто знает, может, своеобразный отдых положительно скажется на нем.

Также способна удивить и Жанбота Алдабергенова. Представительница сборной по фристайл-акробатике в Руке взяла серебро. Затем она показывала высокие результаты на последующих ЭКМ, где лучшим стало четвертое место. И при идеальных условиях и чистом исполнении своего элемента Алдабергенова может включиться в борьбу за олимпийские медали.

Наконец, следует внимательно отнестись к выступлениям сборной по шорт-треку. В текущем сезоне им удалось провести несколько ярких стартов, где итогом стали медали мирового уровня. Более того, Денис Никиша завершил отборочный календарь в числе лидеров.

Так что в Пекине возможна награда. Главное, не допустить ошибок, от которых в шорт-треке зависит очень многое. Здесь и преждевременный старт, и различные нарушения, приводящие к дисквалификации, и падения.

На ход соревнований влияет очень много факторов. Парни показали, что в физическом плане готовы сражаться. Правда, имеются и проблемы. В частности, никак не может поймать свой ритм Абзал Ажгалиев. Тем не менее он по-прежнему является одним из лидеров нашей команды.

"Выстрелил" в сезоне и Адиль Галиахметов. Упомянутые спортсмены будут соревноваться на всех индивидуальных дистанциях. В смешанной эстафете перспективы не такие красочные. Сложно рассчитывать на успех. Хотя, если оппоненты начнут ошибаться, то в финал пробиться возможно.

Наконец, способны на борьбу и конькобежцы. Здесь на передний план выходит Надежда Морозова, которая смогла стать третьей на этапе Кубка мира в Польше. Последние сезоны она демонстрирует постоянный прогресс. И на свои пиковые возможности она еще не вышла.

В остальных видах сложно надеяться на подиум. Биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье входят в число наименее перспективных. Их представители отметились только локальными успехами - на мировом уровне особо ничего серьезного.

Но Олимпиада - это время неожиданностей. Поэтому будем надеяться, что казахстанским спортсменам удастся проявить себя с самой лучшей стороны.