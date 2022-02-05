Казахстанские прыгуны с трамплина прокомментировали выход в финал Олимпиады-2022

Казахстанские прыгуны с трамплина Сергей Ткаченко и Данил Васильев оценили свое выступление на квалификации Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 5 февраля, оба спортсмена прошли в финальный раунд.

"Погода плохая была. Тот прыжок прыгнул, погода хорошая была. А тот - плохая. Шансов нет с таким ветром. Искусственный снег не мешает. Только ветер", - прокомментировал Ткаченко.

"Классная подготовка трамплина. Все идеально. Ветер дует не очень приятный. Классно очень, что приехал сюда, достиг этого. Всегда хотел попасть на Олимпиаду, готовился к этому. Завтра постараюсь сделать свои прыжки хорошие", - добавил Васильев.

Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022

Финальные соревнования у Ткаченко и Васильева состоятся завтра, 6 февраля. С полным расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 можно ознакомиться здесь.