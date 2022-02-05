Казахстанские прыгуны с трамплина прошли в финал на Олимпиаде-2022

Казахстанские прыгуны с трамплина Сергей Ткаченко и Данил Васильев успешно прошли квалификацию на Олимпиаде-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Ткаченко в отборочном турнире выступал под пятым стартовым номером и набрал 43,1 очка (длина прыжка - 68 метров). Что касается Васильева, то на старт он вышел под 13-м номером - его результат 46,2 очка (70,5 метра)

Эти результаты позволили казахстанцам досрочно пройти квалификацию, ведь из 53 спортсменов в финальный раунд проходят лучшие 50 участников.