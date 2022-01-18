Казахстан в шорт-треке, или кто будет биться за медали Олимпиады-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил количество олимпийских квот, полученных Казахстаном в шорт-треке, сообщает Olympic.kz. Известен и состав спортсменов, которые вылетят на Игры-2022.

По решению ISU, команде Казахстана по шорт-треку выделено девять лицензий на пять спортсменов (трое мужчин и две девушки). Нашу страну на зимней Олимпиаде-2022 будут представлять Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова и Яна Хан.

"Мы провели большую работу. По плану мы рассчитывали на 10 лицензий, но получили на одну меньше. Получилось оформить девять. Две лицензии завоевала Ольга Тихонова. Также есть дополнительная эстафета, в которой выступают двое мужчин и две женщины. В этой эстафете наша команда заняла 12-е место, и поэтому нам дали еще одну квоту для девушки. Готовится к этому старту Яна Хан. На последнем этапе Кубка мира она показала очень хороший результат в дистанции на 500 метров, обновив рекорд Казахстана.

В мужских состязаниях выступят Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов и Денис Никиша. В дистанции на 500 метров выступят все трое. Эта дистанция хорошо дается Денису, он был промежуточным лидером мирового рейтинга после двух этапов Кубка мира. Абзал Ажгалиев является лидером команды. А Адиль Галиахметов – наш юный спортсмен, который очень хорошо себя показывает. Он отлично выступает на 500, 1000, 1500, 3000 метрах. У нас таких спортсменов ранее не было. Многие спортсмены специализировались в основном на короткой дистанции 500 метров. Сейчас мы возлагаем большие надежды на этих трех атлетов.

Пока рано говорить о том, кто из них будет выступать в оставшихся дистанциях и эстафете. Об этом мы сообщим уже во время соревнований, когда будет подана заявка от команды. Сейчас команда сидит на карантине в Нур-Султане. Мы продолжаем подготовку и непрерывно тренируемся. Все ходят в масках, соблюдают карантинные меры. Наша главная задача - поехать на Игры здоровыми", - сказал главный тренер команды Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков.

Первые лицензии на Олимпиаду, или в каких видах спорта выступит Казахстан на Играх-2022

Ранее стали известны другие первые подтвержденные лицензии для Казахстана на Олимпиаде-2022. Старт зимним Пекинским играм будет дан 4 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.