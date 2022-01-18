Первые лицензии на Олимпиаду, или в каких видах спорта выступит Казахстан на Играх-2022

Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в 8 видах спорта зимней Олимпиады в Пекине, сообщает Olympic.kz. Результаты не окончательные.

30 лицензий – в лыжных гонках. Девять лицензий завоеваны во фристайле, в том числе 5 – в дисциплине могул, 4 – в акробатике. 12 путевок у казахстанских конькобежцев, столько же у биатлона. В шорт-треке у Казахстана девять лицензий. Четыре лицензии у нашей страны в горнолыжном спорте и столько же - в прыжках на лыжах с трамплина, а также две лицензии у казахстанской команды по лыжному двоеборью.

В состав олимпийской команды на сегодня вошли 32 спортсмена. Это не окончательные данные - НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в некоторых видах, таких как биатлон, лыжные гонки, могул и акробатика. Полные списки участников Олимпиады будут обнародованы после 20 января.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев провел совещание о ходе подготовки к XXIV зимним Олимпийским играм.

"В сложившихся непростых для страны условиях, включая рост заболеваемости коронавирусом, мы ставим задачу достойного выступления наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде – без допингов, без скандалов. Конечно, каждый спортсмен стремится к высшему для себя достижению – олимпийской медали. И мы будем рады любому успеху наших олимпийцев. Все возможное государство для этого сделало: профинансированы подготовка спортсменов, качественный тренировочный процесс, сборы и участие в квалификационных соревнованиях", - отметил министр культуры и спорта.

Для всех участников Олимпийских игр передвижение и правила поведения строго регламентированы специальным руководством – "Плейбуком", причем задолго до пересечения границы с Китаем. Во время самих Игр обитатели олимпийской деревни ежедневно будут сдавать тесты на коронавирус, а их местоположение будут отслеживать по специальному приложению, установленному в мобильный телефон так же, как это было летом на Играх в Токио.

"Главной задачей на сегодня остается безопасность и здоровье спортсменов и тренеров. Большинство из них, те, кто завершил квалификационные турниры, находятся в закрытых карантинных зонах уже на протяжении недели, где идет заключительный этап подготовки. Те, кто недавно закончил соревновательную часть, проведут время перед вылетом в Пекин на карантине. Все атлеты находятся под непрерывным наблюдением специалистов комплексно-научных групп.

Подготовка, участие в соревнованиях в рамках спортивного календаря, зарубежные сборы и старты, в том числе и международные старты в стране, – все эти условия для команд были созданы Министерством культуры и спорта и НОК. И теперь у спортсменов наступает самый ответственный период. Мы уверены, что казахстанцы поддержат нашу команду", - сказал генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

Добавим, что команда вылетит в Китай 27 января чартерным рейсом из Нур-Султана с остановкой в Алматы. Также отметим, что олимпийскую экипировку сборной Казахстана презентуют 20 января.

Старт зимним Олимпийским играм Пекин-2022 будет дан 4 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.

Когда ждать медаль на Олимпиаде-2022? Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пекине