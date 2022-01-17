Когда ждать медаль на Олимпиаде-2022? Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пекине

4 февраля состоится открытие зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Казахстан на главном старте зимы будет представлен не во всех видах спорта. Однако определенные медальные надежды есть. Vesti.kz представляют вашему вниманию расписание соревнований с участием наших спортсменов.
Делегация сборной Казахстана в Пекине будет значительно короче той, которая была отправлена в Токио на летние Игры-2020. Не смогли квалифицироваться на турнир хоккеисты. Они не решили свои задачи на отборочном турнире.
Также наша страна не будет представлена в санном спорте, скелетоне, фигурном катании, некоторых видах фристайла, бобслее, керлинге, сноуборде. Медали же можно ждать от бронзовой призерки ОИ-2018 Юлии Галышевой (фристайл-могул), Жанботы Алдабергеновой (фристайл-акробатика), команд по шорт-треку и конькобежному спорту.
Прогноз основан исключительно на итогах выступления на различных мировых соревнованиях. При этом хотелось бы отметить, что также в Пекине выступит сильный мужской состав могулистов. Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд также входят в число фаворитов не только сборной страны, но и среди всех участников ОИ-2022.
Стоит отметить, что на сегодняшний день точный список обладателей лицензий из Казахстана не определен. Он будет доступен позже, так как в некоторых видах спорта отбор завершился только в минувшие выходные. Международный олимпийский комитет в скором времени должен подтвердить имена участников-олимпийцев.
Торжественные церемонии Игр: открытие произойдет 4 февраля, закрытие - 20 февраля.
При этом соревнования, как обычно, начнутся до церемонии открытия – 2 февраля стартует турнир по керлингу, а 3-го числа - по хоккею и фристайлу. Фигурное катание (командный турнир) начнется 4 февраля с утра до открытия. Первые медали разыграют 5 февраля: в биатлоне, коньках, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.
В последний день Олимпиады-2022 (20 февраля) пройдет церемония закрытия, а также разыграют медали в бобслее, керлинге, лыжах и хоккее.
Биатлон
7 февраля - женская индивидуальная гонка
8 февраля - мужская индивидуальная гонка
11 февраля - женский спринт
12 февраля - мужской спринт
13 февраля - женская и мужская гонки преследования
16 февраля - женская эстафета
Горнолыжный спорт
6-19 февраля - основные соревнования (мужчины, женщины)
Конькобежный спорт
5 февраля - 3 километра (женщины)
7 февраля - 1500 метров (женщины)
8 февраля - 1500 метров (мужчины)
13 февраля - 500 метров (женщины)
17 февраля - 1000 метров (женщины)
18 февраля - 1000 метров (мужчины)
19 февраля - масс-старт (мужчины, женщины)
Лыжные гонки
5-19 февраля - основные соревнования (мужчины, женщины)
Лыжное двоеборье
9, 15 февраля - мужские соревнования
Прыжки на лыжах с трамплина
5 февраля - мужская квалификация
6 февраля - основные соревнования
12 февраля - основные соревнования
14 февраля - командные соревнования
Фристайл
5 февраля - могул, мужчины (квалификация, финал)
6 февраля - могул, женщины (квалификация, финал)
13 февраля - лыжная акробатика, женщины (квалификация)
14 февраля - лыжная акробатика, женщины (финал)
15 февраля - лыжная акробатика, мужчины (квалификация)
16 февраля - лыжная акробатика, мужчины (финал)
Шорт-трек
5 февраля - смешанная эстафета (1/4 и 1/2 финала); 1000 метров (мужская квалификация)
7 февраля - 1000 метров, мужчины (1/4, 1/2 финала, финал)
9 февраля - 1000 метров, женщины (квалификация); 1500 метров, мужчины (1/4, 1/2 финала, финал)
11 февраля - 1000 метров, женщины (1/4, 1/2 финала, финал); 500 метров, мужчины (квалификация)
13 февраля - 500 метров, мужчины (1/4, 1/2 финала, финал)
16 февраля - 1500 метров, женщины (1/4, 1/2 финала, финал)
Всего в Пекине-2022 разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах. Это на семь больше, чем в Пхенчхане-2018 (там было 102 комплекта), и на 11 больше, чем в Сочи-2014 (там было 98).
Ожидается, что на Олимпиаде-2022 выступят около 3000 атлетов.
Фото: olympic.kz