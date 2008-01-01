Возвращение "Барыса" в зону плей-офф КХЛ, ассист Зайнутдинова и жесткий нокаут от казахстанца на турнире ММА. Главное к утру

"Барыс"
удачно начал выездную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграл челябинский "Трактор"
и поднялся в зону в плей-офф. Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
отдал голевую передачу в матче РПЛ за ЦСКА против "Урала". Vesti.kz
представляют главные спортивные события к утру 14 декабря.
1. "Барыс" обыграл "Трактор"
и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ.
2. ЦСКА после замены Зайнутдинова упустил победу и шанс подняться на второе место в РПЛ
.
3. "Прогресс есть". Тренер "Барыса" назвал залог успеха
в победном матче с "Трактором".
4. Средневес Магомед Исмаилов поднялся в полутяжелый дивизион и выиграл главный бой АСА 115 в Москве
.
5. Казахстанец жестко нокаутировал экс-бойца UFC
на турнире АСА 115 в Москве.
6. Казашка вслед за "золотом" выиграла "серебро" на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии
.
7. Казахстанский боец Касымханов досрочно проиграл на турнире АСА 115
в Москве.
8. Зайнутдинов пропустит матч
с бывшей командой из-за дисквалификации.