Возвращение "Барыса" в зону плей-офф КХЛ, ассист Зайнутдинова и жесткий нокаут от казахстанца на турнире ММА. Главное к утру

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Фото: ФК ЦСКА©
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"Барыс" удачно начал выездную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграл челябинский "Трактор" и поднялся в зону в плей-офф. Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отдал голевую передачу в матче РПЛ за ЦСКА против "Урала". Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 14 декабря.

1. "Барыс" обыграл "Трактор" и вошел в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ.

2. ЦСКА после замены Зайнутдинова упустил победу и шанс подняться на второе место в РПЛ.

3. "Прогресс есть". Тренер "Барыса" назвал залог успеха в победном матче с "Трактором".

4. Средневес Магомед Исмаилов поднялся в полутяжелый дивизион и выиграл главный бой АСА 115 в Москве.

5. Казахстанец жестко нокаутировал экс-бойца UFC на турнире АСА 115 в Москве.

6. Казашка вслед за "золотом" выиграла "серебро" на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии.

7. Казахстанский боец Касымханов досрочно проиграл на турнире АСА 115 в Москве.

8. Зайнутдинов пропустит матч с бывшей командой из-за дисквалификации.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России MMA Биатлон Сборная РК по футболу
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