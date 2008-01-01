Смазанная серия "Барыса" и десятка самых дорогих футболистов Казахстана. Главное к утру

Хоккейный клуб "Барыс" смазал домашнюю серию в КХЛ, проиграв нижегородскому "Торпедо" (2:3), хотя до этого на своем льду одержал четыре подряд победы. Универсал московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов возглавил рейтинг самых дорогих футболистов Казахстана. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 12 декабря.



1. "Барыс" почти отыгрался с 0:3, но потерпел поражение от "Торпедо".



2. Зайнутдинов и Ко. Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана.



3. "Астана" и "Кайрат" узнали свои места в клубном рейтинге УЕФА.



4. "Я уверен в своих силах". Али Ахмедов сделал заявление перед историческим чемпионским боем.



5. "Я рад, что Али представляет GGG Promotions". Головкин - о чемпионском бое Ахмедова и переломном моменте в его карьере.



6. Семь дней до боя. Головкин показал крутой ролик перед рекордной защитой титулов.



7. "Будет потрясающим". Сабина Алтынбекова снялась для календаря и порадовала поклонников новым образом.



8. "Проиграна битва, но не проиграна война". Михайлис разобрал домашнее поражение "Барыса".