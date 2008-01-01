Крах ЦСКА Зайнутдинова в Лиге Европы и новый формат Суперкубка Казахстана. Главное к утру

Московский ЦСКА
, за который играет казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
, бесславно завершил евросезон, не одержав ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы
. ПФЛК задумала разыграть Суперкубок Казахстана
между клубами из первой четверки. Vesti.kz
представляют главные спортивные события к утру 11 декабря.
1. ЦСКА с Зайнутдиновым в составе проиграл в Загребе
и занял последнее место в группе Лиги Европы.
2. "Кайрату", "Астане" и еще двум участникам еврокубков предложили разыграть Суперкубок Казахстана
.
3. Определились все участники плей-офф Лиги Европы
.
4. Ляжет в седьмом раунде
. Расклад сил перед титульным поединком Головкин - Шеремета.
5. Юношеские сборные Казахстана по футболу узнали своих соперников по отбору на Евро
.
6. На рекорд в 35. В "Барысе" феерит игрок
, которого уже "списали" в КХЛ.
7. Казахстанский клуб может сменить руководство
после вылета из КПЛ.
8. "Вывести наш ММА на новый уровень". В команде из Казахстана рассказали о контракте с Исмагуловым
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