Крах ЦСКА Зайнутдинова в Лиге Европы и новый формат Суперкубка Казахстана. Главное к утру

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Фото: ФК ЦСКА©
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Московский ЦСКА, за который играет казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, бесславно завершил евросезон, не одержав ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы. ПФЛК задумала разыграть Суперкубок Казахстана между клубами из первой четверки. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 11 декабря.

1. ЦСКА с Зайнутдиновым в составе проиграл в Загребе и занял последнее место в группе Лиги Европы.

2. "Кайрату", "Астане" и еще двум участникам еврокубков предложили разыграть Суперкубок Казахстана.

3. Определились все участники плей-офф Лиги Европы.

4. Ляжет в седьмом раунде. Расклад сил перед титульным поединком Головкин - Шеремета.

5. Юношеские сборные Казахстана по футболу узнали своих соперников по отбору на Евро.

6. На рекорд в 35. В "Барысе" феерит игрок, которого уже "списали" в КХЛ.

7. Казахстанский клуб может сменить руководство после вылета из КПЛ.

8. "Вывести наш ММА на новый уровень". В команде из Казахстана рассказали о контракте с Исмагуловым.
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