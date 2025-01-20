Разгромом обернулся матч Казахстана против США на Универсиаде

Женская студенческая сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от США в матче за пятое место зимней Универсиады-2025 в Италии, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:8.

У казахстанок шайбы забросили Александра Шегай (4-я минута) и Екатерина Куценко (30-я). В составе американок отличились Бриэль Фасси (1-я, 49-я), Сидни Полсен (12-я), Джулия Линдал (15-я), Эллисон Грин (28-я), Келси Свонсон (47-я), Райя Ванденбуше (47-я) и Хейли Батлз (60-я).

Отметим, что на групповом этапе казахстанки проиграли Японии (0:10), Чехии (1:11) и США (0:5), тем самым потеряв шансы на выход в плей-офф. А в полуфинале утешительного раунда обыграли Китайский Тайбэй (4:3).

Ранее мужская студенческая сборная Казахстана по хоккею уступила Словакии и теперь сыграет за 5-8-е места.

Соревнования на Универсиаде проходят по 11 видам спорта на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт.

В них принимают участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.