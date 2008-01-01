Звезды UFC получили подарки из Казахстана и обрадовались

Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов встретился со звездами UFC
, которым подарил памятные подарки, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Например, соотечественнице Марии Агаповой
он вручил национальный казахский малахай для колоритного выхода в октагон.
Как известно, Агапова дебютировала
в UFC в июне, одержав досрочную победу в первом раунде над американкой Ханной Сайферс.
В августе казахстанка потерпела первое поражение
в промоушене, уступив техническим нокаутом во втором раунде другой американке Шане Добсон.
Обладатель самого быстрого нокаута и пояса "Самого жесткого ублюдка" Хорхе Масвидаль
из США был удостоен головного убора (қалпақ).
А чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес
из Бразилии получила презент в виде кожаной картины с казахским батыром.
Махметов отметил, что было интересно понаблюдать за тренировкой Аманды. Она стояла пять раундов по пять минут в плотном спарринге с молодым бойцом и ни в чем ему не уступала, а временами даже брала верх.
Перед этим Нуньес нянчилась со своей 3-месячной дочкой, которая вела себя очень спокойно и охотно шла на руки к другим бойцам в зале.