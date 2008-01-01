Звезды UFC получили подарки из Казахстана и обрадовались

Среди них есть и наша соотечественница.

Хорхе Масвидаль. Фото: mmaonline.ru©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 14:59
Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов встретился со звездами UFC, которым подарил памятные подарки, сообщает корреспондент Vesti.kz

Например, соотечественнице Марии Агаповой он вручил национальный казахский малахай для колоритного выхода в октагон.

Как известно, Агапова дебютировала в UFC в июне, одержав досрочную победу в первом раунде над американкой Ханной Сайферс.

В августе казахстанка потерпела первое поражение в промоушене, уступив техническим нокаутом во втором раунде другой американке Шане Добсон.

Обладатель самого быстрого нокаута и пояса "Самого жесткого ублюдка" Хорхе Масвидаль из США был удостоен головного убора (қалпақ).

А чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес из Бразилии получила презент в виде кожаной картины с казахским батыром.

Махметов отметил, что было интересно понаблюдать за тренировкой Аманды. Она стояла пять раундов по пять минут в плотном спарринге с молодым бойцом и ни в чем ему не уступала, а временами даже брала верх.

Перед этим Нуньес нянчилась со своей 3-месячной дочкой, которая вела себя очень спокойно и охотно шла на руки к другим бойцам в зале.
Метки:
UFC MMA Нуньес Аманда Агапова Мария в UFC Масвидаль Хорхе Казахстан
Смешанные UFC
0
Сегодня 14:59
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