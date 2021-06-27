"Заслужил место в топ-15". Эксперт оценил перспективы Рахмонова в UFC после второй победы

Димаш Тулегенов

Известный российский журналист Игорь Лазорин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz прошедший бой казахстанца Шавката Рахмонова (14-0) в UFC. Он считает, что к "Номаду" уже сейчас присматриваются как потенциальному медийному продукту.

В поединке предварительного карда турнира UFC Vegas 30, проходящего в Лас-Вегасе (Невада, США), 26-летний Рахмонов встретился с 39-летним бразильцем Мишелом Празересом (26-4). Во второй пятиминутке файтеру из Казахстана удалось провести результативный удушающий прием, вследствие чего Празересу оставалось лишь капитулировать.

"Отличный, выверенный бой. Шавкат хорошо себя проявил, нанес Празересу первое досрочное поражение. Он получил двух очень крепких оппонентов на старте в UFC и, я думаю, заслужил место в топ-15", - отметил эксперт.

Также Лазорин порассуждал о перспективах непобежденного Рахмонова и уделил внимание разговорам о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым (9-0).

"Всем в Казахстане, конечно же, интересно, чтобы он подрался с Чимаевым. Но это пока не интересно ни Хамзату, ни UFC. Думаю, что и к Шавкату в UFC сейчас присматриваются как к потенциальному медийному продукту. Но ему для этого предстоит еще прилично поработать. В частности, давать интервью на английском, газовать. Если он, конечно, этого сам захочет", - заключил журналист.

Напомним, что эта победа стала 14-й в карьере Рахмонова. Боец уже прокомментировал данный успех.

Видео удушающего приема можно посмотреть по этой ссылке. Ранее появились судейские записки по первому раунду.

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