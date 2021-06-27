Шавкат Рахмонов задушил бразильца и выиграл второй бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (13-0) провел второй бой в главном промоушене мира UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках турнира UFC Vegas 30, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США), 26-летний Рахмонов встречался с 39-летним бразильцем Мишелем Празересом (26-3). Поединок был рассчитан на три раунда.

Первую пятиминутку бойцы начали с разведки и обменялись ударами в стойке. После этого Празерес попытался пройти в ноги, но Рахмонов удачно заблокировал его и перевел в тейкдаун.

Второй раунд казахстанец начал с "вертушки" и занял центр октагона. В одной из атак ему удалось потрясти бразильца. После этого Рахмонов вновь перевел бразильца на канвас и сумел провести удушающий, внудив оппонента сдаться.

Для Рахмонова эта победа стала 14-й в карьере в 14 боях. Празерес же потерпел первое досрочное поражение.

Главным событием турнира UFC Vegas 30 станет пятираундовый поединок в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом.

Напомним, что Рахмонов дебютировал в UFC в октябре прошлого года, в первом раунде задушив другого опытного бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).

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