Появились судейские записки второго боя Рахмонова в UFC и статистика ударов

Появились судейские записки боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0) и бразильцем Мишелем Празересом (26-4) на турнире UFC Vegas 30 (UFC Fight Night 190) в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок завершился во втором раунде - Рахмонов победил удушающим приемом. Все трое судей единогласно отдали первый раунд казахстанцу 10-9.
Видео удушающего, или как Рахмонов удосрочил бразильца и выиграл второй бой в UFC
#UFCVegas30 Official Scorecard: Shavkat Rakhmonov vs Michel Prazeres— UFC News (@UFCNews) June 26, 2021
See every scorecard from #UFCVegas30 here ➡️: https://t.co/0m1EuRP2MZ pic.twitter.com/0rybmZrEJg
Что касается статистики ударов, то Рахмонов в два раза перебил соперника. Казахстанец нанес 64 удара против 32 у бразильца, а акцентированных ударов - 21 против шести.
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