Появились судейские записки второго боя Рахмонова в UFC и статистика ударов

Появились судейские записки боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0) и бразильцем Мишелем Празересом (26-4) на турнире UFC Vegas 30 (UFC Fight Night 190) в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился во втором раунде - Рахмонов победил удушающим приемом. Все трое судей единогласно отдали первый раунд казахстанцу 10-9.

Видео удушающего, или как Рахмонов удосрочил бразильца и выиграл второй бой в UFC

#UFCVegas30 Official Scorecard: Shavkat Rakhmonov vs Michel Prazeres



See every scorecard from #UFCVegas30 here ➡️: https://t.co/0m1EuRP2MZ pic.twitter.com/0rybmZrEJg