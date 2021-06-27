Видео удушающего, или как Рахмонов удосрочил бразильца и выиграл второй бой в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (14-0) одержал вторую победу в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках турнира UFC Vegas 30 (UFC Fight Night 190) в Лас-Вегасе (США) 26-летний Рахмонов досрочно победил 39-летнего бразильца Мишеля Празереса (26-4). Развязка наступила во втором раунде, когда казахстанец поймал соперника на удушающий прием и вынудил того сдаться.
Таким образом, Рахмонов остался непобежденным - в его активе 14 побед в 14 боях в ММА. Празерес же потерпел первое досрочное поражение в карьере.
Напомним,Рахмонов дебютировал в UFC в октябре прошлого года, когда в первом раунде задушил другого бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).
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