Шавкат Рахмонов прокомментировал вторую победу в UFC и сделал заявление

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов (14-0) прокомментировал победу над бразильцем Мишелем Празересом (26-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США), и был рассчитан на три раунда. Развязка наступила во второй пятиминутке, когда Рахмонов поймал соперника на удушающий и заставил Празера сдаться.

"Чувствую себя хорошо. Рад понимать флаг Казахстана на мировой арене. Кого хотел бы следующим? Знаю, что заслуживаю место в топ-15. Надеюсь, мне удастся сразиться с кем-то оттуда. Сейчас вернусь домой и обсудим с командой (по сопернику). Постараюсь вернуться как можно скорее", - сказал Рахмонов после боя.

Для Рахмонова эта победа стала 14-й в 14 боях, также это был второй бой под эгидой UFC. Для Празера это поражение стало первым досрочным.

Напомним, казахстанец дебютировал в UFC в октябре прошлого года, когда в первом раунде задушил другого бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).

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