"Заряжен на победу". Видео последней дуэли взглядов Шавката Рахмонова перед боем в UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) и его соперник американец Джефф Нил (15-4) провели последнюю дуэль взглядов перед боем, сообщают Vesti.kz.

Бойцы сошлись лицом к лицу после церемонии официального взвешивания.

Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Прямая трансляция топового боя UFC

"Шавкат Рахмонов заряжен на победу", - написано под видео в Instagram UFC Russia.

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