Забравший шанс у казахстанца непобежденный боец с яркого нокаута дебютировал в UFC

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Сегодня 09:58

Непобежденный проспект из Эквадора Майкл Моралес дебютировал в UFC с победы над опытным американцем Тревином Джайлсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Моралес свой поединок на первом номерном турнире UFC в этом году - UFC 270 - завершил досрочной победой в первом раунде. Теперь у 21-летнего эквадорца 13 побед в 13 боях, десять из которых досрочные. А 29-летний американец потерпел четвертое поражение в карьере при 14 победах.

Стоит отметить, что контракт с UFC Моралес получил в сентябре 2021 года после победы единогласным решением над казахстанцем Николаем Веретенниковым на "Претендентской серии Даны Уайта".

 

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Метки:
UFC Эквадор Веретенников Николай


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