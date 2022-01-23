Забравший шанс у казахстанца непобежденный боец с яркого нокаута дебютировал в UFC

Непобежденный проспект из Эквадора Майкл Моралес дебютировал в UFC с победы над опытным американцем Тревином Джайлсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Моралес свой поединок на первом номерном турнире UFC в этом году - UFC 270 - завершил досрочной победой в первом раунде. Теперь у 21-летнего эквадорца 13 побед в 13 боях, десять из которых досрочные. А 29-летний американец потерпел четвертое поражение в карьере при 14 победах.

Стоит отметить, что контракт с UFC Моралес получил в сентябре 2021 года после победы единогласным решением над казахстанцем Николаем Веретенниковым на "Претендентской серии Даны Уайта".