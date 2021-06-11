"Все решила одна ошибка". Зарубежный эксперт прокомментировал поражение Оспанова в дебютном бою в США

Сегодня, 11 июня, казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-4) с поражения дебютировал в лиге Professional Fighters League (PFL). Он уступил американцу Крису Уэйду (19-6) только из-за одной ошибки. Так считает британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился впечатлениями о бое и высказался о дальнейших перспективах казахстанца.

"Я впервые видел этого парня в деле. Арман Оспанов владел преимуществом и прекрасно действовал по ходу схватки. Однако он не смог добить соперника. Крис выстоял, а затем воспользовался ошибкой казахстанца. Это был очень яркий момент. Ветеран показал, что все еще способен на хорошие эпизоды. При этом, если бы не эта осечка со стороны Оспанова, то все могло бы завершиться для него прекрасно. По мнению судей, он был впереди. Второй раунд также мог завершиться в его пользу. В этом вся красота боев, что все может решить одна ошибка. В целом мне очень понравился Оспанов. Очень резкий, техничный боец. Я думаю, что он еще получит шанс проявить себя", - отметил Смит.

Во втором раунде боя в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) Оспанов был нокаутирован соперником. При этом на судейских записках он вел по итогам первой пятиминутки. Видео поединка доступно здесь.

Напомним, что для Уэйда, бывшего бойца UFC, эта победа стала второй подряд. Оспанов же до этого не выступал больше года и потерпел четвертое поражение в карьере.

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