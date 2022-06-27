"Впереди только большие бои". Менеджер - о победе Рахмонова и его новой жертве в UFC

Cаят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, поделился своими мыслями с "Матч ТВ" о четвертой победе своего подопечного в американском промоушене и следующем сопернике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов за три секунды до окончания второго раунда провел удушающий прием и заставил сдаться американца Нила Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация". Для казахстанца это была четвертая виктория в четырех боях под эгидой известнейшей лиги мира.

- У Шавката Рахмонова 16 досрочных побед в 16 боях ММА, он дрался в соглавном событии. Удовлетворены тем, как быстро он продвигается для такой статистики?

- Удовлетворен результатами и тем, как мы идем. На следующей неделе он будет минимум десятым номером рейтинга (в весовой категории до 77 килограммов). У него впереди только большие бои.

- Он вызвал Стивена Томпсона (бывший претендент на титул в этой весовой). Заметно было, что это по вашей подсказке. Думаете, Шавкату могут дать его в качестве соперника?

- Стивен - седьмой номер рейтинга, у него нет назначенного поединка. И Томпсон - это не боец, который избегает сложных вызовов. Это вполне реальный и осуществимый бой.

- А вы советуете, кого вызывать?

- Советы я даю, я говорю, какой есть расклад, но там уже дальше решение за бойцом, прислушаться или сделать по-своему.

Ранее было отмечено хорошее включение Абдрахманова в решающий момент боя Рахмонова с Мэгни.

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