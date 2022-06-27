30 секунд осталось, или кто помог Рахмонову выиграть четвертый бой в UFC

Телеграм-канал "Ночь в клетке" отметил хорошее включение казахстанского менеджера Саята Абдрахманова в решающий момент боя Шавката Рахмонова с американцем Нилом Мэгни на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США).

За три секунды до окончания второго раунда Рахмонов провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

(Из интервью Абдрахманова YouTube-каналу "Ушатайка").

- Шавкат пошел на прием после твоей подсказки: "Шавкат, 30 секунд осталось, заходи, даже если потеряешь позицию, не страшно". Всю подсказку было плохо слышно, что ты ему сказал в деталях?"

- Когда была концовка раунда, я говорил, чтобы либо отжался и наносил урон, либо пробовал прием делать, так как риск потерять позицию не имел значения. Но Шавкат сам прекрасно знает и чувствует эти моменты.

Добавим, для Шавката это была четвертая победа в четырех боях под эгидой американского промоушена.

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