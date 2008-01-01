Возвращение Фергюсона, поединок уроженца Казахстана и чемпионский бой в весе Жумагулова. Что смотреть на этих выходных в UFC?

Утром 13 декабря по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет номерной турнир UFC 256, включающий в себя титульный поединок за пояс в наилегчайшем весе, в котором выступает казахстанец Жалгас Жумагулов (16-4). Корреспондент Vesti.kz разобрал предстоящий турнир и выделил наиболее интересные противостояния.
Самый молодой боец в истории UFC возвращается в клетку
Американец Чейз Хупер (9-1-1) дебютировал в лиге в декабре прошлого года в возрасте 20 лет и трех месяцев. Установил рекорд и в дебютном же бою победил соперника, который почти на 12 лет старше. В июне текущего года Хупер провел свой второй поединок в UFC. Однако в этот день Чейзу было суждено проиграть впервые в своей профессиональной карьере. Судейским решением он уступил 32-летнему Алексу Касересу (17-12-0-1).
Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Предварительный кард турнира начнется в воскресенье, 13 декабря, в 05:30 по времени Нур-Султана. Начало главного карда запланировано на 09:00.
Напомним, что в воскресенье вечером на турнире АСА 115 в Москве выступят два казахстанца.