Возвращение Фергюсона, поединок уроженца Казахстана и чемпионский бой в весе Жумагулова. Что смотреть на этих выходных в UFC?

Димаш Тулегенов

Утром 13 декабря по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет номерной турнир UFC 256, включающий в себя титульный поединок за пояс в наилегчайшем весе, в котором выступает казахстанец Жалгас Жумагулов (16-4). Корреспондент Vesti.kz разобрал предстоящий турнир и выделил наиболее интересные противостояния.



Самый молодой боец в истории UFC возвращается в клетку



Американец Чейз Хупер (9-1-1) дебютировал в лиге в декабре прошлого года в возрасте 20 лет и трех месяцев. Установил рекорд и в дебютном же бою победил соперника, который почти на 12 лет старше. В июне текущего года Хупер провел свой второй поединок в UFC. Однако в этот день Чейзу было суждено проиграть впервые в своей профессиональной карьере. Судейским решением он уступил 32-летнему Алексу Касересу (17-12-0-1).



Несмотря на пять поражений в карьере Морено, отметим, что три из них Брэндон потерпел еще до достижения 20-летнего возраста. За последние семь лет у Брэндона всего две неудачи, обе были в UFC более трех лет назад. Фигейредо же выступает в лучшей лиге мира уже три с половиной года. За это время он провел десять боев, проиграв лишь раз, Жуссьеру Формиге (23-8).



Полный кард турнира выглядит следующим образом:







Предварительный кард турнира начнется в воскресенье, 13 декабря, в 05:30 по времени Нур-Султана. Начало главного карда запланировано на 09:00.



Напомним, что в воскресенье вечером на турнире АСА 115 в Москве выступят два казахстанца.