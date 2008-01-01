Возвращение Фергюсона, поединок уроженца Казахстана и чемпионский бой в весе Жумагулова. Что смотреть на этих выходных в UFC?

Это последний номерной турнир в 2020 году.

Тони Фергюсон. Фото: MMA Fighting©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Вчера 15:35

Утром 13 декабря по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет номерной турнир UFC 256, включающий в себя титульный поединок за пояс в наилегчайшем весе, в котором выступает казахстанец Жалгас Жумагулов (16-4). Корреспондент Vesti.kz разобрал предстоящий турнир и выделил наиболее интересные противостояния.

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Американец Чейз Хупер (9-1-1) дебютировал в лиге в декабре прошлого года в возрасте 20 лет и трех месяцев. Установил рекорд и в дебютном же бою победил соперника, который почти на 12 лет старше. В июне текущего года Хупер провел свой второй поединок в UFC. Однако в этот день Чейзу было суждено проиграть впервые в своей профессиональной карьере. Судейским решением он уступил 32-летнему Алексу Касересу (17-12-0-1). 

Несмотря на пять поражений в карьере Морено, отметим, что три из них Брэндон потерпел еще до достижения 20-летнего возраста. За последние семь лет у Брэндона всего две неудачи, обе были в UFC более трех лет назад. Фигейредо же выступает в лучшей лиге мира уже три с половиной года. За это время он провел десять боев, проиграв лишь раз, Жуссьеру Формиге (23-8).

Полный кард турнира выглядит следующим образом:



Предварительный кард турнира начнется в воскресенье, 13 декабря, в 05:30 по времени Нур-Султана. Начало главного карда запланировано на 09:00.

Напомним, что в воскресенье вечером на турнире АСА 115 в Москве выступят два казахстанца.

Метки:
MMA UFC Жумагулов Жалгас Физиев Рафаэль Фергюсон-Гэтжи (UFC) США Казахстан Актобе
Смешанные UFC
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Вчера 15:35
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