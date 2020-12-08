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Два казахстанских бойца выступят в карде Исмаилова. Когда пройдет турнир и где будет трансляция?

Турнир АСА 115 пройдет в воскресенье.

Два казахстанских бойца выступят в карде Исмаилова. Когда пройдет турнир и где будет трансляция?
Нурсултан Касымханов. Фото: Underdog©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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13 декабря на московской "ВТБ Арене" пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 115. В карде, который возглавит поединок в полутяжелом весе между Магомедом Исмаиловым (16-2-1) и Иваном Штырковым (17-1-1), выступят сразу два казахстанских бойца - Нурсултан Касымханов (11-2) и Евгений Егембердиев (11-3). Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказал о составе участников ивента и объяснил, где можно будет посмотреть прямую трансляцию. 

Промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) готовится провести свой очередной турнир. Ивент возглавит бой двух россиян - Исмаилова и Штыркова. Для Магомеда поединок станет первым с июля, когда он досрочно победил Александра Емельяненко (28-8-1). Тот бой "Лысый хищник" провел в тяжелом весе, хотя обычно он выступает в средней весовой категории. Быстрого возвращения в привычные 84 килограмма не последовало, ведь Исмаилов решился на бой со Штырковым в полутяжелом весе. В последние годы "Уральский Халк" соперничал в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC). Это будет его первая схватка в лиге АСА. В феврале этого года Штырков победил судейским решением поляка Михала Пастернака (14-5).



В соглавном событии вечера проведут бой российские средневесы Магомедрасул Гасанов (14-2) и Артем Фролов (14-2). В третьем по значимости бою ивента выступит экс-соперник казахстанца Артема Резникова (22-6) - Юсуф Раисов (16-2). Его оппонентом будет другой россиянин - Егор Голубцов (19-9). Отметим, что Раисов не дрался с сентября, когда на АСА 111 проиграл судейским решением Резникову. 

Также в основном карде турнира проведут свои бои казахстанцы Касымханов и Егембердиев из команды Alash Pride FC. Соперником полулегковеса Касымханова будет россиянин Алихан Сулейманов (11-2).



Полутяжеловес Егембердиев встретится с англичанином Люком Барнаттом (15-9). Свой последний бой Егембердиев провел в карде Исмаилова и Емельяненко, проиграв россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). 



Всего на турнире будут проведены 15 боев. Шесть из них состоятся в прелимах, а еще девять - в основном карде. Отметим, что организация транслирует свои ивенты только на собственной площадке Pay-per-view ACA. Стоимость трансляции турнира АСА 115 составляет 349 рублей (1995 тенге). Купить ее можно на сайте промоушена. 

Турнир ACA 115 состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало боев запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана.

 

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Метки:
MMA Исмаилов Магомед Емельяненко Александр Бои по смешанным правилам

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