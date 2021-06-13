Видео мощного нокаута. Дебютант UFC вырубил соперника на седьмой секунде боя

Неожиданно быстро завершился дебютный бой в UFC американского бойца Терренса Маккинни, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свой первый поединок под эгидой промоушена он проводил против соотечественника Мэтта Фреволы на турнире UFC 263 в Глендейле (Аризона, США) в рамках предварительного карда.

У бойцов дольше времени занял выход к клетке, чем сам поединок. Спустя всего семь секунд после начала судья был вынужден остановить бой, так как Маккинни нокаутировал оппонента. Для него эта победа стала 11-й в карьере при трех поражениях.

Напомним, что в главном бою турнира новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья защитил свой пояс чемпиона UFC в среднем весе, победив итальянца Марвина Веттори.

В соглавном поединке мексиканец Брэндон Морено стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе, в котором выступает казахстанец Жалгас Жумагулов, отобрав титул у Дейвесона Фигейредо из Бразилии. Также в предварительном же карде победу одержал российский полулегковес Мовсар Евлоев, интересы которого представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

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