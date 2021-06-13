Титульный реванш в весе Жумагулова завершился досрочным поражением чемпиона UFC

33-летний Дейвесон Фигейредо из Бразилии не смог отстоять свой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире UFC 263 в Глендейле (Аризона, США) спустя полгода он дал реванш претенденту номер один из Мексики 27-летнему Брэндону Морено. В предыдущем бою бойцы так и не смогли выявить сильнейшего, сведя его к ничьей. На этот же раз Фигейредо потерял титул.

С самого начала бразилец не отличался активностью. И в итоге бой завершился досрочно. В третьем раунде Морено провел удушающий прием и вынудил Фигейредо постучать.

Отметим, что беспроигрышные серии обоих бойцов к этому моменту составляли по шесть поединков. Морено стал первым чемпионом UFC - уроженцем Мексики.

Напомним, что в наилегчайшем весе в UFC выступает казахстанец Жалгас Жумагулов, который проиграл в двух своих боях под эгидой этого промоушена.

В главном бою турнира UFC 263 новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья проведет защиту титула чемпиона в среднем весе против итальянца Марвина Веттори. В предварительном же карде победу одержал российский полулегковес Мовсар Евлоев, интересы которого представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

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