Видео досрочного поражения казаха из UFC

Казахский боец из Китая Сайран Нурданбек (39-12) потерпел второе поражение подряд в лучшей лиге мира. На сей раз это произошло в предварительном карде турнира UFC Vegas 93 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

В заключительном, третьем раунде он был задушен бразильцем Мелкизаэлем Костой (21-7).

В UFC Нурданбек потерпел уже третью неудачу при трех победах. В американском промоушене у бразильца теперь рекорд 2-2.

В рамках данного ивента казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (20-2) победил американца Хосе Джонсона (16-9), а главный бой турнира закончился жуткой травмой.