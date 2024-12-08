В UFC превзошли Рахмонова. Подробности

На 310-м номерном турнире UFC в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок между россиянином Мовсаром Евлоевым (18-0) и американцем Алджамейном Стерлингом (24-4), передает Vesti.kz.

Бой Евлоева и Стерлинга прошел в полулегком весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Таким образом, Евлоев одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Стерлинг потерпел пятое поражение. Благодаря этой победе Евлоев превзошел казахстанца Шавката Рахмонова, у которого 18-0.

Однако стоит отметить, что, в отличие от Евлоева, Рахмонов абсолютно все свои бои выиграл досрочно. Также у Шавката сегодня будет шанс снова сравняться с Мовсаром в случае победы над ирландцем Иэном Гэрри (15-0).

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть по этой ссылке.