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В UFC превзошли Рахмонова. Подробности

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В UFC превзошли Рахмонова. Подробности ©instagram.com/movsar_evloev_94

На 310-м номерном турнире UFC в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок между россиянином Мовсаром Евлоевым (18-0) и американцем Алджамейном Стерлингом (24-4), передает Vesti.kz.

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На 310-м номерном турнире UFC в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок между россиянином Мовсаром Евлоевым (18-0) и американцем Алджамейном Стерлингом (24-4), передает Vesti.kz.

Бой Евлоева и Стерлинга прошел в полулегком весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Таким образом, Евлоев одержал девятнадцатую победу в профессиональной карьере, а Стерлинг потерпел пятое поражение. Благодаря этой победе Евлоев превзошел казахстанца Шавката Рахмонова, у которого 18-0.

Однако стоит отметить, что, в отличие от Евлоева, Рахмонов абсолютно все свои бои выиграл досрочно. Также у Шавката сегодня будет шанс снова сравняться с Мовсаром в случае победы над ирландцем Иэном Гэрри (15-0).

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть по этой ссылке.

Рахмонов - Мухаммад США MMA Лас-Вегас UFC Рахмонов Шавкат

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