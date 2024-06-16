В России прокомментировали исторический триумф казаха в UFC

Российское издание Allboxing.ru прокомментировало исход боя между казахстанцем Асу Алмабаевым (20-2) и американцем Хосе Джонсоном (16-9). Они подрались в рамках турнира UFC Vegas 93 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Алмабаев выиграл решением судей.

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"Алмабаев сумел почти сразу навязать явно превосходящему его в габаритах сопернику (Джонсон выше ровно на 20 сантиметров и при этом не выглядит болезненно худым), удобный для себя рисунок боя. Джонсон, естественно, старался действовать с дальней дистанции, но даже в этом ему не всегда сопутствовал успех - например в начале второго раунда он пропустил достаточно серьезный удар ногой в голову.

В целом, преимущество бойца из Казахстана было неоспоримым на протяжении всех трех раундов, что нашло отражение в счете судейских записок: 30–27 по единогласному мнению всех судей", - пишет издание.