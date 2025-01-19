В России оценили шансы Махачева победить Рахмонова

Российский чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев (27-1) уверенно защитил свой титул в главном бою вечера на турнире UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США) и теперь от него ожидают новых свершений в другом дивизионе, сообщают Vesti.kz.

Махачев на UFC 311 одолел бразильца Ренато Мойкано (20-6-1). Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился в первом же отрезке, поймав оппонента на удушающий. В России уверены, что после очередной защиты титула в легком весе Махачев должен перейти в полусредний вес, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов.

"Для Ислама точно наступило время двигаться дальше и подниматься в весовой категории. Ранее дагестанский спортсмен заявил, что не завершит карьеру без второго чемпионского пояса: значит, пора забрать титул в полусреднем весе. Сейчас там правит Белал Мухаммад, которого в скором времени будет ждать встреча с Шавкатом Рахмоновым — у Махачева есть отличный шанс победить обоих бойцов, хотя легко ему точно не будет. Завоевав второй титул, Ислам ещё масштабнее впишет своё имя в историю лучшего промоушена мира", - пишет автор championat.com.

Рахмонов является следующим претендентом на пояс в полусреднем весе.

Добавим, что также на UFC 311 Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил пояс чемпиона в легчайшем весе.