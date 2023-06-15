В Узбекистане обратились к самому невезучему бойцу UFC из Казахстана

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Узбекский боец UFC Заррух Адашев обратился к казахстанцу Жалгасу Жумагулову перед его боем против бразильца Фелипе Бунеса, сообщают Vesti.kz.

Противостояние запланировано на 17 июня в США.

"Жако, забери свою победу. Мне план на бой уже нравится. Насчет прически, теперь надеюсь не будут засуживать. В любом положении топим за тебя, брат", - написал он в Instagram.

Напомним, что изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес и бой отменили. На этом фоне Жумагулова назвали "самым невезучим парнем в UFC".

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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