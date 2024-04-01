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Новости спорта MMA UFC

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В Узбекистане новая звезда UFC. Он сносит всех в первом раунде и не прочь подраться с Рахмоновым

В Узбекистане новая звезда UFC. Он сносит всех в первом раунде и не прочь подраться с Рахмоновым
©UFC

В UFC начинает сверкать новая звезда из Узбекистана Нурсултон Рузибоев (34-8-2-2). Опытный 30-летний файтер провел уже два поединка под эгидой лучшей лиги мира, нокаутировав двоих соперников суммарно меньше чем за пять минут. Теперь поговаривают, что Рузибоев собирается спуститься из среднего веса в полусреднюю  категорию, в которой выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прогрессе Рузибоеве, его зрелищных победах и потенциальной встрече с Рахмоновым.

Нурсултон - один из самых популярных бойцов ММА в Узбекистане. Он начал свою профессиональную карьеру десять лет назад. Сейчас на счету Рузибоева 34 победы, восемь поражений, две ничьих и еще два поединка были признаны несостоявшимися.

С Казахстаном он тоже связан достаточно тесно, так как неоднократно выступал на турнирах казахстанских лиг (Alash Pride FC, Жекпе-Жек, OCTAGON) и дрался на территории Казахстана против местных спортсменов. Причем с казахстанцами Рузибоев выходил в клетку девять раз и одержал в этих поединках девять побед.

В июне прошлого года боец подписал контракт с UFC, а уже меньше чем через две недели дебютировал в промоушене поединком с бразильцем Брунно Феррейрой. На тот момент у соперника был рекорд 10-0 и он собирался провести свой второй бой под эгидой UFC.

Однако Рузибоев оставил не у дел большинство скептиков и аналитиков, нокаутировав Феррейру уже на 77-й секунде поединка и получил бонус за лучшее выступление вечера в размере 50 тысяч долларов.

Спустя восемь месяцев, в конце марта 2024-го, Рузибоев вернулся в клетку. На турнире в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) он разобрался с американцем Седриком Дюма, который выиграл свои предыдущие два поединка в UFC. 

Нурсултон вновь не стал откладывать дело в долгий ящик, финишировав оппонента техническим нокаутом на четвертой минуте. В этот раз бонуса узбекистанец не дождался, но все равно проявил себя ярко.

За два первых боя он провел в клетке UFC всего четыре минуты и 45 секунд, и это меньше одного раунда. Быстрые финиши можно назвать коньком этого спортсмена. Сейчас у Рузибоева серия из десяти побед кряду в первом раунде, и эта статистика не может не впечатлять.

С 2021 года Рузибоев дерется в среднем каждые 4 месяца, проводя по три поединка за год. За это время он добыл десять побед в десяти поединках, финишировав всех в первом раунде (пять нокаутов и столько же побед сдачей соперника).

Причем среди этих десяти соперников лишь у одного был отрицательный рекорд. В среднем у его оппонентов за последние три с лишним года был рекорд 11-6. И это говорит о том, что Нурсултон бился с опытными бойцами, которые были или все еще находятся на хорошем счету.

Теперь Рузибоев готов двигаться дальше и закреплять успех, но уже в весовой категории ниже. В полусреднем дивизионе выступает много сильных бойцов, идущих на хороших сериях, а особенно выделяется казахстанец Рахмонов, замыкающий топ-3 рейтинга.

Конечно, пока говорить о противостоянии Рузибоева и Рахмонова в UFC рано, так как Нурсултон еще не дрался в полусреднем дивизионе промоушена и не вошел в топ-15. Но в перспективе все возможно, особенно если узбекистанский файтер продолжит так уверенно одерживать победы.

В частности, совсем недавно, перед своим вторым поединком в UFC, Нурсултон сказал следующее:

"Раньше, когда я дрался в казахских лигах, когда еще меня не было в UFC, и Шавката также не было там, очень много людей хотели, чтобы мы с ним подрались, но сейчас он в топ-3. Если я дойду до этого момента, то посмотрим", - заявил он в интервью "СЭ".

Конечно, у Рахмонова есть определенное преимущество перед Рузибоевым. Он никогда не проигрывал и завершил все свои поединки досрочно, а у Нурсултона есть восемь поражений, два из которых - досрочные. Но представитель Узбекистана все равно по праву считается жестким бойцом. За свою карьеру он уже 46 раз выходил в клетку, хотя он старше Шавката всего на год. 

Ждет ли нас в будущем противостояние двух уроженцев Узбекистана - Рахмонов родился в Шурчи, а Рузибоев в Шахрихане - покажет только время. Но одно известно точно: казахстанско-узбекистанское противостояние точно стало бы ярким событием для фанатов ММА из Центральной Азии. На примере бокса мы знаем, что эта вывеска всегда привлекает внимание зрителей.

Напомним, что 29-летний Рахмонов дебютировал в октагоне UFC осенью 2020-го. На его счету шесть побед в шести поединках под эгидой промоушена. Сейчас казахстанец является одним из главных претендентов на пояс чемпиона организации.

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Узбекистан

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