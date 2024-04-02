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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Меня не волнует, доволен Тагыберген или нет". Что происходит в "Ордабасы" и уйдет ли Седнев?

"Меня не волнует, доволен Тагыберген или нет". Что происходит в "Ордабасы" и уйдет ли Седнев?
©ФК "Ордабасы"

После исторического прошлого сезона, где было добыто чемпионство, этот год "Ордабасы" начал не столь удачно. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о результатах шымкентского клуба и внутренних интригах, которые связаны с ключевыми людьми в команде.

 Следующий сезон после чемпионства, особенно в команде, которая к большим победам лишь привыкает как правило проходит крайне непросто и удержать планку сложно. Это происходит даже на высоком европейском уровне, взять тот же "Наполи" в Италии. На данный момент в таком положении "Ордабасы" - команда тяжело вкатывается в сезон. 

Поражение в Суперкубке Казахстана от "Тобола" - да, по пенальти, но даже сам Александр Седнев отмечал низкое качество игры со стороны его подопечных. Затем крупная победа над кризисным "Шахтером", потеря очков с "Атырау" и наконец свежее поражение от "Кайрата". 

С одной стороны, за четыре официальных матча, в основное время проигран лишь один. Но если обращаться к тому же качеству игры - результаты "Ордабасы" становятся объяснимыми. Пока шымкентцы далеки от оптимальных кондиций. При этом, мы уже отмечали, что состав "Ордабасы" очень конкурентноспособный и вариативный. Но в то же время, еще тогда было замечание по одной позиции - центральный защитник. Конкуренции в центре обороны у шымкентцев почти нет, тройка Малый - Пластун - Ерланов играет без замен. Всем перечисленным защитникам уже больше 30 лет. Для уровня чемпионата Казахстана это достаточное качество, но выпускать такое сочетание совсем без ротации по сезону - это крайне рискованный шаг. 

Еще одна важная кадровая деталь - форма Асхата Тагыбергена. В прошлом году хавбек определял игру команды и благодаря своим качествам делал результат даже на фоне неубедительных матчей. В этом году Тагыберген пока не может набрать прежние кондиции. Сначала это отразилось на сборной Казахстана - Асхат не получил ни одной игровой минуты в ключевом матче с Грецией, а Магомед Адиев публично заявил о том, что состояние игрока далеко неоптимальное. 

После недавнего матча с "Кайратом". Тагыбергена заменили на 63-й минуте и в трансляции была заметно недовольство игрока по поводу решения тренерского штаба. После игры Седнев был весьма категоричен и повторил слова Адиева о форме игрока: 

"Меня не очень волнует доволен Асхат заменой или нет. Я действую в интересах команды. Надеюсь, что он прекрасно понимает свои кондиции и мы не можем рисковать ключевым игроком". 

Подобные эпизоды случаются в любой команде, вряд ли реакция Тагыбергена и слова Седнева тут перерастут во что-то большее. Ключевым моментом остается именно форма игрока и этот фактор действительно сказывается на "Ордабасы". 

Тем не менее, уже сейчас раздаются слухи об отставке Седнева, о недовольстве болельщиков тренером. Но вокруг "Ордабасы" в последние годы всегда огромное количество слухов, инсайдов и ожидаемых перестановок на всех уровнях. Однако, пока никаких изменений нет, нынешний мини-кризис видится исключительно в игровой и кадровой плоскости. Условный трансфер в оборону, набор формы Тагыбергена и возвращение Бауыржана Исламхана в строй могут столь же быстро вернуть "Ордабасы" в стабильное русло.  

Фото: ФК "Ордабасы"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Шымкент Футбол КПЛ

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