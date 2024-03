Боец UFC из Узбекистана размазал соперника в первом раунде

Боец UFC из Узбекистана Нурсултон Рузибоев, выступающий в среднем весе, отметился яркой победой под эгидой американского промоушена, передают Vesti.kz.

На проходящем турнире UFC в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) он встречался против американца Седрика Дюма, которого финишировал в первом раунде.

Дюма оказался на настиле после пропущенного апперкота, после чего был добит Рузибоевым. А перед этим американец выключился из боя, сигнализируя о том, что ему пальцами попали по глазу. Однако рефери никак не отреагировал, тогда как Нурсултон продолжал биться и добился победы.

Nursulton Ruziboev scores the 1st Round TKO over Sedriques Dumas after Dumas protested an eye poke 😳#UFCAtlanticCity

