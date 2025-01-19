Узбекистан ликует! Боец оформил досрочную победу на UFC 311

Полутяжеловес UFC из Узбекистана Богдан Гуськов (17-3) одержал победу на турнире UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США). Его соперником был дебютант промоушена американец Билли Элекана (7-2), передают Vesti.kz.

Поединок прошел в рамках предварительного карда турнира и завершился победой Гуськова удушающим приемом во втором раунде.

Теперь у 32-летнего Гуськова, занимающего 13-е место в рейтинге полутяелого дивизиона, три победы подряд, а его новый рекорд в UFC - 3-1.

Стоит отметить, что 29-летний Элекана вышел на этот бой на коротком уведомлении. У него прервалась серия из трех побед.

Ранее на этом же турнире сенсацию оформил боец из Таджикистана.