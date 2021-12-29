Автор: Димаш Тулегенов

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (15-0) в феврале проведет свой пятый поединок в промоушене. В случае успеха он одержит 16-ю победу при отсутствии поражений, и это вновь выведет его на первое место в списке небитых файтеров UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о "Кинг Конге" из Молдовы подробнее.

31-летний файтер, завершивший досрочно все 15 поединков (один из них достаточно спорный, подробнее - ниже), все еще не входит в рейтинги тяжелого веса. Но это не умаляет его заслуг и не принижает уровень опасности Романова для соперников. Прямо сейчас он является одним из четырех бойцов с лучшим показателем непобежденности в UFC - 15-0.

Помимо Александра, на этой же ступени находятся боец команды Arlan MMA Pro Team из России Мовсар Евлоев (15-0), выступающий в полулегком весе, валлийский файтер легчайшего веса Джек Шор (15-0) и американский полусредневес Шон Брэди (15-0).

Еще у троих небитых бойцов UFC по 14 побед - казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова (14-0), полулегковеса из США Брайса Митчелла (14-0) и представителя наилегчайшего веса из России Аскара Аскарова (14-0-1).

На турнире 19 февраля Романов проведет поединок с 38-летним шведом Илиром Латифи (15-8-0-1). Для Александра это будет третий бой в году: в апреле он победил Хуана Эспино (10-2) техническим решением, а в октябре техническим нокаутом - Джареда Вандераа (12-6).

Победа над Эспино получилась весьма скандальной. В третьем раунде опытный испанец неумышленно ударил коленом в пах Романова, и после этого попадания молдаванин не смог продолжить поединок. Победу таким необычным образом одержал непобежденный "Кинг Конг".

В UFC Романов выступает с сентября 2020 года, и за это время он одержал четыре победы. Еще ни одному сопернику в промоушене не удалось пройти с Александром полную дистанцию в три раунда.

Его оппонент является частью известнейшей организации с 2013 года. За это время Илир, которого иногда называют "шведской версией Магомеда Исмаилова", одержал восемь побед, потерпев шесть поражений. В трех из четырех крайних поединков он проиграл, но в последнем бою победил раздельным решением Таннера Босера (20-8-1).

В случае победы Романов доведет свой рекорд до 16-0. Но перед ним этот рубеж может преодолеть Евлоев, который в январе встретится с Илией Топурией (11-0). Еще один лидер с 15 победами Шор должен встретиться со своим соперником в середине марта.

Что касается Рахмонова, то он проведет свой следующий бой с Карлстоном Харрисом (17-4) 5 февраля. В случае победы он может сравняться с Романовым по количеству побед, в том числе и досрочных. Но уже спустя две недели свой следующий поединок проведет сам "Кинг Конг".

Напомним, что сегодня, 29 декабря, в Алматы пройдет заключительный турнир года в лиге Naiza FC. Прямую трансляцию ивента можно будет посмотреть здесь.

Фото: UFC©️