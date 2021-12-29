Прямая трансляция турнира лиги Naiza FC с титульником в легком весе и боями Алмабаева и сестры Рахмонова

Сегодня, 29 декабря, в Алматы пройдет последний турнир лиги Naiza FC в 2021 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главным на шоу станет титульный бой в легком весе между двумя казахстанцами - Ильдаром Кудайбергеновым и Серикбаем Ходжабаевым.

Также на NFC 36 свои бои проведут Фаниль Рафиков, Асу Алмабаев и Сора Рахмонова - сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова.

Всего в рамках турнира пройдут 14 боев, шесть из которых - в главном карде. Подробнее можно прочитать здесь.

NFC 36 можно посмотреть в прямом эфире. Начало трансляции в 16:00 по времени Нур-Султана.