"Устроит шоу с любым". Эксперт назвал сильные стороны Исмагулова и главную сложность следующего боя в UFC

Обозреватель портала thefight-site.com Срирам Мураридаран оценил перспективы казахского бойца из России Дамира Исмагулова в UFC. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он перечислил его сильные стороны и отметил главную сложность следующего боя. Также объяснил, почему победа в этом поединке важна для его карьерного роста.

"Исмагулов - недооцененный боец. Он постоянно делает ложные маневры, что приносит ему успех. Казахстанец меняет стойку очень часто. Это вводит в заблуждение соперников. Он может наносить хорошие удары и прекрасно действовать в защите.

Возможно, победа в ближайшем бою исправит это обстоятельство. Объективно Исмагулов выглядит получше соперника в основных компонентах. Тем не менее бой обещает быть интригующим. Однако у него был большой перерыв. Справится ли он с нагрузками, волнением и эмоциями? Это самые главные враги казахстанца.

Ему потребовалось всего несколько боев, чтобы попасть в UFC. Но потенциал Исмагулова трудно определить. Он кажется достаточно универсальным, хотя не сталкивался с топовыми бойцами. Его дивизион очень конкурентный, и загадывать наперед невозможно. Ясно одно - Исмагулов устроит шоу с любым соперником", - отметил Мураридаран.

Исмагулов, у которого в UFC три победы в трех боях, выступит в ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США). Противостоять ему будет бразилец Рафаэль Алвес (19-9). Более подробно о сопернике можно прочитать здесь.

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