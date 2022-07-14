Уроженец Казахстана показал сломанный нос после боя с экс-чемпионом UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (12-1) показал видео после перенесенной операции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Физиев нокаутом выиграл у Рафаэля Дос Аньоса (31-14) в главном бою турнира UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США), а затем выбыл из-за травмы носа.

29-летний боец в своем "сторис" в Instagram поделился видео после перенесенной операции.

Стало известно о травме уроженца Казахстана и сроках его возвращения в UFC

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт