Уроженец Казахстана показал сломанный нос после боя с экс-чемпионом UFC

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Новости спорта MMA UFC
Сегодня 19:54

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (12-1) показал видео после перенесенной операции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Физиев нокаутом выиграл у Рафаэля Дос Аньоса (31-14) в главном бою турнира UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США), а затем выбыл из-за травмы носа.

29-летний боец в своем "сторис" в Instagram поделился видео после перенесенной операции.

Стало известно о травме уроженца Казахстана и сроках его возвращения в UFC

 

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Метки:
Физиев Рафаэль UFC

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