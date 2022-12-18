Уникальное достижение покорилось казахстанскому бойцу после третьей победы в UFC

Казахстанский файтер легчайшего веса UFC Сергей Морозов (19-5) стал первым представителем своей страны, которому удалось провести больше десяти тейкдаунов в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За четыре стартовых боя в UFC Морозов оформил девять переводов соперника в партер. В поединке с американцем Джурни Ньюсоном (10-4-0-1) на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США) Сергей выполнил еще шесть тейкдаунов.

Теперь на счету Морозова 15 успешных тейкдаунов в UFC, и это лучший показатель среди казахстанцев:

1. Сергей Морозов - 15 тейкдаунов за пять боев

2. Дамир Исмагулов - семь тейкдаунов за пять боев

3. Жалгас Жумагулов - шесть тейкдаунов за шесть боев

4. Шавкат Рахмонов - четыре тейкдауна за четыре боя

5. Мария Агапова - два тейкдауна за пять боев.

Напомним, что 33-летний Морозов победил Ньюсона единогласным решением судей. После боя он сделал заявление о своем будущем в UFC.