Угрожавший Чимаеву боец ярко дебютировал в UFC

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В Лас-Вегасе (Невада, США) проходит турнир UFC 285. В первом поединке основного карда встретились американские средневесы Бо Никал (4-0) и Джейми Пикетт (13-9), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой завершился победой Никала сабмишеном в первом раунде. Больше минуты Бо пытался задушить соперника и, в конце концов, заставил его сдаться.

27-летний Никал дебютировал в UFC с этой победы. Он является восходящей звездой мирового ММА, даже несмотря на то, что это его первый бой в лучшей лиге мира. О том, как Бо стал известен, можете прочитать в нашем материале:

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Напомним, что в третьем поединке главного карда, ориентировочно в 10:00, начнется бой казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) и американца Джеффа Нила (15-4). 

 

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Метки:
MMA UFC США Лас-Вегас Рахмонов Шавкат Казахстан Чимаев Хамзат

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