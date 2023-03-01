UFC уволил друга Хабиба после поражения

Российский боец Зубайра Тухугов был исключен из ростера UFC, сообщают Vesti.kz.

На турнире UFC 284 Тухугов потерпел поражение от бразильца Элвиса Бреннера раздельным решением судей. Этот поединок должен был стать первым для Тухугова в легком весе, но он не смог успешно пройти взвешивание перед боем и потерял 30 процентов от своего гонорара.

За свою карьеру Тухугов провел 27 поединков в смешанных единоборствах и одержал в них 20 побед.

Зубайра известен дружескими отношениями с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, на UFC 229 после победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором возникла потасовка, в которой участвовал и Тухугов. В январе 2019 года атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Тухугова на 12 месяцев и оштрафовала на 25 тысяч долларов за участие в потасовке. Отсчет срока дисквалификации велся с момента боя - 6 октября 2018 года. 22 мая 2019-го NSAC сократила срок дисквалификации на 35 дней.