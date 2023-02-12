Зубайра Тухугов с поражения дебютировал в легком весе UFC

В Австралии проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В легком весе дебютировал россиянин Зубайра Тухугов, его соперником был бразилец Элвис Бреннер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам трех раундов победу раздельным судейским решением одержал Бреннер.

Это поражение стало для Тухугова шестым в карьере и третьим в UFC. Для Элвиса это был дебютный поединок в американском промоушене.

Напомним, Зубайра провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в легком весе с австралийцем Александром Волкановски.

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